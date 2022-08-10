Ландо Норрис: «Никаких психологических трюков, я наоборот стараюсь помогать Риккардо»

Пилот «Макларена» рассказал, что не стремится использовать различные психологические приемы, чтобы опередить в чемпионате.

По словам Норриса, он наоборот старается помогать напарнику, который испытывает трудности в адаптации к новому болиду «Макларена».

«Психологические игры? Какие? Какие психологические приемы я могу использовать и зачем? Все совсем наоборот, я стараюсь помогать Даниэлю, как только могу. Ведь это пойдет на благо нам, как команде, ведь мы стараемся победить «Альпин» в общем зачете. С точки зрения данных и всего остального Даниэль видит все то же, что и я.

Я стараюсь помогать ему даже больше чем обычно (помогаю напарникам). Просто потому что это нужно команде, нужно прямо сейчас. Так что нет, никаких психологических приемов и трюков, все совсем наоборот», – рассказал Норрис.

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