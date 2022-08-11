Отмар Сафнауэр: «В свое время у «Хонды» было две недели, чтобы подписать Феттеля»

Руководитель Отмар Сафнауэр рассказал, как в свое время упустила возможность подписать контракт с Себастьяном Феттелем и заполучить его в свою гоночную программу.

Сафнауэр в то время работал в «Хонде» на должности руководителя по стратегии и бизнес-планированию. По его словам, обстоятельства сложились таким образом, что в течение двух недель Феттель – который тогда еще не выступал в «Формуле-1», – оказался свободен от контрактных обязательств и с «Ред Булл», и с «БМВ». И сам предложил свои услуги «Хонде», придя к Сафнауэру.

При этом, по словам Сафнауэра, Жиль де Ферран, который тогда был спортивным директором «Хонды», решил не пользоваться данным шансом:

«Себ сам пришел ко мне и заявил, что у него есть «двухнедельное окно». При этом он был еще совсем молод, ему тогда было, не знаю, лет 19. И он заявил: «У меня есть двухнедельное окно – в течение этого времени я буду свободен от контрактных обязательств и с «Ред Булл», и с «БМВ». Вам было бы интересно меня пригласить?»

Понятно, что тогда еще никто не знал, кем станет Феттель. Но я подумал, что этот парень хорош. Двухнедельное окно, однако!

Поэтому я пошел к Жилю и сказал: «У нас есть две недели, чтобы подписать . На что он ответил: «Не волнуйся, я за ним слежу». «В каком смысле следишь? У нас две недели!» Ну, в любом случае, Себ к нам так и не перешел».

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