Серхио Перес: «Если бы не сходы, для меня ситуация в чемпионате выглядела бы совсем иначе»

Пилот рассказал о целях на вторую половину сезона, а также поделился мнением о том, как для него на данный момент складывается чемпионат.

Перес сейчас занимает третью строчку в общем зачете, отставая от лидирующего Макса Ферстаппена на 85 очков.

«Впереди по-прежнему длинный сезон. Честно говоря, что меня действительно убивало в первой половине чемпионата, так это сходы. Если бы не сходы, для меня ситуация в чемпионате выглядела бы совсем иначе. Так что да. Но в целом в первой половине сезона было много позитивных моментов.

Думаю, первая половина сезона прошла очень хорошо, она получилась целостной, я провел много хороших гонок, добивался хороших результатов, был стабилен. Думаю, что в чемпионе еще есть все шансы.

Нам нужно не сбавлять обороты. В последних гонках «Феррари» была чуть быстрее нас, поэтому нужно продолжать атаковать. Что угодно еще может случиться. Думаю, что после возвращения с перерыва сезон быстро возобновится и войдет в ритм. Так что посмотрим, какова будет ситуация по итогам 3-4 гонок сразу после летнего перерыва. Надеюсь, к тому моменту я смогу сократить отставание», – рассказал Перес.

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