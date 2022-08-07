В «Альпин» намерены обратиться в ФИА и оспорить контракт Пиастри с «Маклареном» (Racer)

Команда по-прежнему намерена продолжать сотрудничество с и не намерена отпускать гонщика в «Макларен».

Как сообщает издание Racer со ссылкой на собственные источники, в «Альпин» намерены предоставить Комиссии ФИА по верификации контрактов документы, которые доказывают наличие у команды долгосрочного соглашения с Пиастри. И что несмотря на слухи, никакого дедлайна 31 июля в соглашении не предусмотрено.

При этом у «Альпин» нет претензий к «Макларену», поскольку в команде считают, что те, ведя переговоры с Пиастри, были убеждены в том, что австралийский гонщик действительно свободен от каких-либо обязательств перед «Альпин». Если Комиссия признает достоверность данных документов, судьба контракта Пиастри будет решаться в судебном порядке.

В «Альпин» по-прежнему твердо намерены продолжать сотрудничество с Пиастри и предоставить ему место призового пилота в сезоне-2023. В команде считают, что вложили в развитие карьеры Пиастри слишком крупные инвестиции, чтобы отказываться от сотрудничества. При этом в «Альпин» очень недовольны подобными действиями менеджмента Пиастри – дела австралийца ведет бывший пилот «Формулы-1» Марк Уэббер.

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