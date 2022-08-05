Команды и ФИА согласовали поправки к регламенту 2023 года – края днища болидов поднимут на 15 мм

Команды «Формулы-1» и договорились и согласовали поправки к регламенту, направленные на борьбу с эффектом галопирования болидов.

Изначально в ФИА планировали поднять края днища на 25 мм, поднять горловину диффузора, ужесточить тесты на латеральный изгиб днища, а также ввести более точные сенсоры для измерения аэродинамических колебаний. Многие команды сразу высказались против данного предложения, но у идеи были и сторонники.

В итоге, как сообщает RacingNews365, сторонам удалось прийти к компромиссу. Команды согласились поднять края днища на 15 мм – других технических изменений в конструкции болидов не будет. Изменения начнут действовать со следующего сезона.

Новость о принятых поправках к регламенту прокомментировал руководитель :

«Скажем так, решение поднять края днища на 15 мм – это хуже, чем оставить все как есть. Но лучше, чем поднимать на 25 мм, как предлагалось ранее. Это компромисс, который нам просто придется принять в следующем году.

Придется просто принять это и искать решение (чтобы компенсировать потерю прижимной силы). В этом мы всегда были хороши, так что нужно просто принять это как еще один вызов».

6 команд «Ф-1» оспаривают изменения регламента-2023, направленные на борьбу с галопированием (Autosport)

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