Тото Вольфф: «С точки зрения эмоциональности момента для «Ф-1» будет лучше, если титул выиграет Леклер»

Исполнительный директор уверен, что и «Феррари» еще не потеряли шансов выиграть чемпионский титул в этом году.

При этом по итогам Гран-при Венгрии отрыв Ферстаппена от Леклера в общем зачете вырос до 80 очков. До конца сезона остается еще 9 Гран-при.

«У Шарля Леклера есть все необходимые характеристики, чтобы стать чемпионом «Формулы-1». Он учится на своих ошибках. В прошлом году мы (к середине сезона) тоже сильно отставали от соперников, но смогли догнать их и в итоге были очень близки к тому, чтобы выиграть титул.

У «Феррари» есть два сильных гонщика, которые при этом не вовлечены ни в какие политические игры. А также у них есть отличная машина.

Лично мне кажется, что с точки зрения эмоций для «Формулы-1» будет лучше, если титул выиграет Леклер.

Что касается «Мерседеса», то я уверен, что мы вновь будем побеждать. Когда именно это случится – я не знаю. Как совладелец команды я не знаю, когда это случится – может через год, а может через 5 или 10 лет. Но это обязательно случится.

И мы не рассматриваем уход из «Формулы-1». Ноль шансов. Мы оставались в «Ф-1» все эти годы не потому, что побеждали, а потому что нам нравится соревноваться, нравятся гонки», – рассказал Вольфф.

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