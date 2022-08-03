Ферстаппен, Хэмилтон и Расселл – в тройке лучших пилотов Гран-при Венгрии по версии экспертов сайта «Ф-1»

Макс Ферстаппен («Ред Булл»), и Джордж Расселл (оба «Мерседес») попали в тройку лучших пилотов Гран-при Франции по версии экспертов сайта «Формулы-1».

После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.

За этап в Венгрии Ферстаппен и Хэмилтон получили по 9,0 балла, а Расселл – 8,8 балла.

Рейтинг пилотов на Гран-при Венгрии

1. Макс Ферстаппен ( ) – 9,0

1. Льюис Хэмилон («Мерседес») – 9,0

3. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,8

4. Ландо Норрис («Макларен») – 8,4

5. («Альпин») – 7,8

6. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,4

7. Шарль Леклер ( ) – 7,2

8. Эстебан Окон («Альпин») – 7,0

8. («Астон Мартин») – 7,0

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 6,8

Сменщик Алонсо взбунтовался – отказался от места Фернандо в «Ф-1». Он шел путем Расселла и Леклера, на него претендовали еще две команды

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