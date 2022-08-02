Тото Вольфф о борьбе с «Феррари» в Кубке конструкторов: «Занявшие второе место всегда считаются главными неудачниками»

Исполнительный директор «Мерседеса» заявил, что глобально команда не слишком заинтересована в борьбе с «Феррари» за второе место в Кубке конструкторов.

После не слишком удачных выступлений «Феррари» в последних гонках «Мерседесу» удалось сократить отставание от Скудерии в общем зачете до 30 очков.

«Занявшие второе место всегда считаются главными неудачниками. Лично для меня не имеет значения, какое место мы займем в Кубке конструкторов – второе или третье. По крайней мере это не сравнимо с борьбой за победу.

Нам нужно развивать свою машину, чтобы мы могли выигрывать гонки, побеждая «Феррари» и «Ред Булл». Мы должны готовиться к следующему сезону, а не думать положении в нынешнем чемпионате.

Мне также не хотелось бы заявлять, что теперь мы внезапно начнем бороться с лидерами и будем побеждать. Вряд ли это так в данный момент. Да, мы хорошо выступили в Венгрии и Франции, но я не думаю, что мы на самом деле находимся достаточно близко к «Ред Булл» и «Феррари», чтобы по-настоящему с ними бороться», – рассказал Вольфф.

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