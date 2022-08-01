Гюнтер Штайнер: «В ФИА ошиблись, когда вынудили Магнуссена ехать в боксы»

Руководитель считает, что в дирекции гонки на допустили ошибку, когда в начале заезда показали черно-оранжевый флаг.

Черно-оранжевый флаг показывается пилоту в случае, если состояние его болида может потенциально нести опасность для других участников. В случае показа черно-оранжевого флага пилот обязан заехать в боксы, чтобы команда могла устранить потенциально опасные для других участников повреждения болида.

«Повреждение переднего антикрыла на болиде Кевина было явным, но на наш взгляд в ФИА допустили ошибку, когда вынудили нас поехать в боксы. С учетом повреждений и состояния антикрыла Магнуссен мог продолжать гонку, в этом не было ничего опасного для других участников. В итоге же мы просто потеряли полкруга и гонка была для нас закончена».

Сам Магнуссен согласился со Штайнером, отметив, что был удивлен тем, что ему был показан черно-оранжевый флаг:

«На нашу гонку очень сильно повлияла необходимость проводить пит-стоп после показанного нам черно-оранжевого флага. На старте гонки у меня случился легкий контракт с одним из «Макларенов», избежать я его никак не мог. И все было не так плохо. Так что я был удивлен, когда мне показали черно-оранжевый флаг».

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