Тото Вольфф: «Врачи считают, что галопирование может привести к повреждениям мозга. ФИА должна что-то предпринять»

Исполнительный директор отстаивает необходимость борьбы с галопированием.

Международная автомобильная федерация (ФИА) выпустила техническую директиву по борьбе с галопированием, которая вступит в силу с Гран-при Бельгии. Кроме этого, планируется ввести изменения в регламент на сезон-2023.

«Я пообщался с ФИА. Вокруг столько разговоров о лоббировании в обоих направлениях.

ФИА поручила провести медицинское исследование галопирования. Вывод врачей заключается в том, что колебания с частотой один-два герца в течение нескольких минут могут привести к повреждениям мозга. У нас же шесть-семь герц на протяжении нескольких часов.

Так что все просто – ФИА должна что-то предпринять», – уверен босс.

Вольфф отметил, что отсутствие проблем в последних гонках говорит лишь об особенностях автодромов:

«Я считаю, что с фундаментальной точки зрения у ФИА нет выбора – нужно что-то делать. Не хочется приехать в Спа или на другие не столь гладкие трассы, ничего не предприняв, чтобы люди говорили: «Ну, теперь уже поздно».

Довод о том, что в последних гонках не было галопирования или подпрыгиваний, не в счет, так как в Сильверстоуне, [Франции] и Австрии мы и так не ожидали подскоков».

Теперь ясно, почему «Феррари» и «Ред Булл» бунтуют против правки регламента «Ф-1» посреди сезона: их болиды не впишутся в новые лимиты

ФИА изменит регламент 2023 года ради борьбы с галопированием в «Ф-1»

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