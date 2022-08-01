Кристиан Хорнер: «Ни капли не хочу повторения схватки тяжеловесов 2021 года»

Руководитель признался, что не хочет повторения сезона-2021.

Австрийская команда до последнего этапа сражалась с , выиграв чемпионат пилотов и проиграв в Кубке конструкторов.

После победного для Макса Ферстаппена Гран-при Венгрии Хорнер рассказал, не желает ли более плотной борьбы с «Феррари» хотя бы в глубине души.

«Я ни капли этого не хочу. Прошлый сезон стал схваткой тяжеловесов, которая продолжалась 22 раунда. Предпочитаю не проходить через это снова», – заявил босс.

В то же время Хорнер сомневается, что исход противостояния уже предрешен:

«По очкам все выглядит хорошо, и здорово уйти на летний перерыв в таком положении. Но впереди много гонок. «Феррари» быстра, «Мерседес» возвращается в игру. Впереди долгий путь к чемпионству, к тому же еще пройдет спринт. Мы ничего не воспринимаем как должное.

Даже если бы мы привозили соперникам круг, я все равно высказывался бы [осторожно]. Я никогда бы не сказал, что мы сделаем дубль в следующей гонке. Таков наш подход. Мы сосредоточены на каждом конкретном этапе».

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