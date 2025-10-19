Тед Кравиц о «последствиях» для Норриса: «Пиастри будут отдавать приоритет в квалификациях до конца сезона»
Кравиц пояснил, с какими именно последствиями мог столкнуться Норрис.
Репортер Sky Sports Тед Кравиц поделился подробностями о последствиях, с которыми столкнется Ландо Норрис после контакта с Оскаром Пиастри на старте Гран-при Сингапура.
«Я спросил «Мерседес». Они сказали, что не знают, какими могут быть последствия. Но еще я спросил «Ред Булл» – там считают, что последствия могут быть выражены в том, что Оскару Пиастри будут отдавать приоритет в квалификациях до конца сезона. В квалификациях к нему будут относиться как к первому номеру команды», – рассказал Кравиц.
Грандиозный день Ферстаппена в США: уничтожил конкурентов на фоне трудностей «Макларена»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости