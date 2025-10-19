Тед Кравиц о «последствиях» для Норриса: «Пиастри будут отдавать приоритет в квалификациях до конца сезона»

Кравиц пояснил, с какими именно последствиями мог столкнуться Норрис.

Репортер Sky Sports Тед Кравиц поделился подробностями о последствиях, с которыми столкнется Ландо Норрис после контакта с Оскаром Пиастри на старте Гран-при Сингапура .

«Я спросил «Мерседес ». Они сказали, что не знают, какими могут быть последствия. Но еще я спросил «Ред Булл » – там считают, что последствия могут быть выражены в том, что Оскару Пиастри будут отдавать приоритет в квалификациях до конца сезона. В квалификациях к нему будут относиться как к первому номеру команды», – рассказал Кравиц.

