«Ф-1» объявила о продлении контракта на проведение Гран-при США до 2034 года
Гран-при США в Остине сохранит место в календаре «Ф-1».
«Формула-1» объявила, что продлила контракт на проведение Гран-при США в Остине. Соглашение рассчитано до 2034 года включительно.
Изначально контракт действовал до конца 2026 года.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт «Ф-1»
