«Ф-1» объявила о продлении контракта на проведение Гран-при США до 2034 года

Гран-при США в Остине сохранит место в календаре «Ф-1».

«Формула-1 » объявила, что продлила контракт на проведение Гран-при США в Остине. Соглашение рассчитано до 2034 года включительно.

Изначально контракт действовал до конца 2026 года.

