Габриэл Бортолето: «Меня шокировало то, сколько пришлось работать с медиа в «Ф-1»

Бортолето поделился впечатлениями от общения с прессой в «Ф-1».

Пилот «Заубера » рассказал, как справляется с медийной активностью в «Ф-1».

«Я бы сказал, что после пяти гонок понял, что из себя представляет гоночный уик-энд – со всеми обязательствами, встречами, процессами между практикой и работой с инженерами.

Меня шокировало то, сколько пришлось работать с медиа [в четверг]. В «Формуле-2» или «Формуле-3» на общение с прессой уходит где-то час. После ты можешь посвятить свое время общению с инженерами.

В «Формуле-1» практически весь четверг уходит на интервью, спонсоров и пресс-конференцию. Нужно очень тщательно планировать, как ты собираешься распределить силы, чтобы оставаться полностью готовым к уик-энду.

В «Ф-1» подготовка – это все. Нельзя позволить себе потерять бдительность – ни за рулем болида, ни вне его», – сказал Бортолето .

