Макс Ферстаппен: «Постараемся хорошо стартовать, но в первом повороте многое может случиться»

Ферстаппен надеется удержать лидерство в Остине.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен рассказал о целях на предстоящий Гран-при США , отметив, что постарается сохранить первое место и выиграть заезд.

«Посмотрим, чего мы сможем добиться в гонке. В сравнении со вчерашним днем сегодня все иначе, но я надеюсь, что в гонке наша машина проявит себя сильно.

Постараемся хорошо стартовать. В первом повороте многое может случиться. Все видели, что случилось во вчерашнем спринте. Хотя я не думаю, что кто-то хочет повторения», – рассказал Ферстаппен.

