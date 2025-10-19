Макс Ферстаппен: «Постараемся хорошо стартовать, но в первом повороте многое может случиться»
Ферстаппен надеется удержать лидерство в Остине.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о целях на предстоящий Гран-при США, отметив, что постарается сохранить первое место и выиграть заезд.
«Посмотрим, чего мы сможем добиться в гонке. В сравнении со вчерашним днем сегодня все иначе, но я надеюсь, что в гонке наша машина проявит себя сильно.
Постараемся хорошо стартовать. В первом повороте многое может случиться. Все видели, что случилось во вчерашнем спринте. Хотя я не думаю, что кто-то хочет повторения», – рассказал Ферстаппен.
Грандиозный день Ферстаппена в США: уничтожил конкурентов на фоне трудностей «Макларена»
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
