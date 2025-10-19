Фредерик Вассер: «Гонка длинная. В 2024-м «Феррари» сделала дубль после старта с 3-й и 4-й позиций»

Вассер порассуждал о потенциальном первом месте «Феррари» в Техасе.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер допустил победу итальянской команды на Гран-при США , вспомнив прошлогодний этап в Остине.

Шарль Леклер начнет гонку третьим, Льюис Хэмилтон – пятым.

«Впереди длинная гонка. В прошлом году мы стартовали с третьей и пятой позиций (с третьей и четвертой – Спортс’’) и сделали дубль. Возможно все, но осталось неприятное послевкусие [после квалификации].

Обычно в гонках у нас темп лучше, чем в квалификациях, а это нам поможет. С другой стороны, нельзя воспринимать это как данность – обгонять очень тяжело. Можно поиграться со стратегией, но будет трудно.

Цель на оставшуюся часть сезона – выиграть гонку, но, главное, стать вторыми в [командном] чемпионате – пусть даже у «Мерседеса» есть небольшое преимущество. Мы очень рано остановили развитие текущей машины, и, пожалуй, я недооценил психологическое влияние на протяжении 17 гонок. Для команды это тяжело, и результат [квалификации] позитивный, он дает небольшой толчок», – сообщил менеджер в эфире Canal+.

