  Андреа Стелла: «Этап в США проходит не совсем гладко. Пиастри не хватает уверенности»
Андреа Стелла: «Этап в США проходит не совсем гладко. Пиастри не хватает уверенности»

Стелла объяснил, какие проблемы возникли у Пиастри в Остине.

Руководитель «Макларена» прокомментировал трудности, с которыми столкнулся Оскар Пиастри по ходу уик-энда в США.

В квалификации к основной гонке австралиец стал 6-м.

«Оскар отстает от Ландо [Норриса] на пару десятых практически во всех сессиях. Хотя мы привыкли наблюдать, как Оскар нагоняет и набирает темп по ходу уик-энда, пока этого не хватает.

Но этот этап проходит не совсем гладко из-за упущенного спринта [где Пиастри сошел вместе с Норрисом из-за аварии на первом круге]. Оскару нужно было обрести уверенность, чтобы атаковать при таком низком уровне сцепления, кочках, высоких температурах и сильном ветре. Нужно настроить машину, чтобы понять, насколько сильно можно атаковать.

Оскар высказал любопытное замечание, которое также повторил Ландо. Они сказали, что машиной нужно управлять на грани блокировки всех четырех колес.

Если вы будете ехать слишком аккуратно, потому что не можете справиться с порывами ветра или просто хотите придерживаться осторожного подхода, то вы не сможете показать хорошее время круга. Поэтому вы вынуждены пилотировать на пределе. А если вы вынуждены атаковать на пределе, то вам необходим определенный ритм и уверенность.

Именно этого аспекта не хватает Оскару. И когда борьба настолько плотная, то с точки зрения позиции потеря пары десятых может стоить вам пяти мест на решетке», – сказал Стелла.  

