Джордж Расселл: «Поул вчера, двойной подиум сегодня – мы определенно прогрессируем»

Пилот подвел итоги Гран-при Венгрии, на котором финишировал на третьей позиции.

«Когда начало накрапывать, и мы были на шинах «софт», я подумал, что у нас все будет нормально. Однако ближе к концу, уже на «медиуме», когда дождь немного усилился, у нас начались большие проблемы.

В любом случае, команда просто великолепно поработала. Поул вчера, двойной подиум сегодня – мы определенно прогрессируем, я горжусь тем, какой объем работы мы проделали», – рассказал Расселл.

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