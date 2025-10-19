  • Спортс
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при США-2025

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при США

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 346 очков

2. Ландо Норрис («Макларен») – 332

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 306

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 252

5. Шарль Леклер («Феррари») – 192

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 142

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 89

8. Алекс Албон («Уильямс») – 73

9. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 41

10. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 39

11. Карлос Сайнс («Уильямс») – 38

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 37

13. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 32

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 30

15. Эстебан Окон («Хаас») – 28

16. Юки Цунода («Ред Булл») – 28

17. Оливер Бермэн («Хаас») – 20

18. Пьер Гасли («Альпин») – 20

19. Габриэл Бортолето («Заубер») – 18

20. Франко Колапинто («Альпин») – 0

21. Джек Дуэн («Альпин») – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. «Макларен» – 678 очков

2. «Мерседес» – 341

3. «Феррари» – 334

4. «Ред Булл» – 331

5. «Уильямс» – 111

6. «Рейсинг Буллз» – 72

7. «Астон Мартин» – 69

8. «Заубер» – 59

9. «Хаас» – 48

10. «Альпин» – 20

Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Пиастри – 5-й

