Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при США-2025
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при США
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 346 очков
2. Ландо Норрис («Макларен») – 332
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 306
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 252
5. Шарль Леклер («Феррари») – 192
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 142
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 89
8. Алекс Албон («Уильямс») – 73
9. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 41
10. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 39
11. Карлос Сайнс («Уильямс») – 38
12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 37
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 32
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 30
15. Эстебан Окон («Хаас») – 28
16. Юки Цунода («Ред Булл») – 28
17. Оливер Бермэн («Хаас») – 20
18. Пьер Гасли («Альпин») – 20
19. Габриэл Бортолето («Заубер») – 18
20. Франко Колапинто («Альпин») – 0
21. Джек Дуэн («Альпин») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Макларен» – 678 очков
2. «Мерседес» – 341
3. «Феррари» – 334
4. «Ред Булл» – 331
5. «Уильямс» – 111
6. «Рейсинг Буллз» – 72
7. «Астон Мартин» – 69
8. «Заубер» – 59
9. «Хаас» – 48
10. «Альпин» – 20
Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Пиастри – 5-й