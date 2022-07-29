Формула-3. Венгрия. Квалификация. Смоляр завоевал поул

Теги результаты Формула-3 Трайдент Према Ван Амерсфорт Артур Леклер Александр Смоляр МП Моторспорт Авто

Пилот «МП Моторспорт» Александр Смоляр выиграл квалификацию «Формулы-3» на «Хунгароринге».

Российский гонщик опередил Зейна Малони («Трайдент») и Оливера Беармана («Према»). Артур Леклер стал четвертым – как и напарник по «Преме», он не успел проехать финальную попытку после возобновления сессии, прерванной красными флагами.

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