Формула-3. Венгрия. Квалификация. Смоляр завоевал поул

Пилот «МП Моторспорт» выиграл квалификацию «Формулы-3» на «Хунгароринге».

Российский гонщик опередил Зейна Малони ( ) и Оливера Беармана («Према»). Артур Леклер стал четвертым – как и напарник по «Преме», он не успел проехать финальную попытку после возобновления сессии, прерванной красными флагами.

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