Дэймон Хилл: «Сайнс впечатлил меня больше как лидер «Феррари»

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл оценил лидерские качества Карлоса Сайнса.
На Гран-при Франции пилот «Феррари» прорвался с 19-й позиции на пятую, его напарник Шарль Леклер сошел. Хилл похвалил Карлоса за стратегическое мышление.
«Сайнс впечатлил меня больше как лидер команды. Похоже, ему привычнее решать стратегические вопросы, принимать решения. Шарль, безусловно, быстр – наверное, быстрее Карлоса.
Решения команды словно останавливаются на полпути. Кто-то должен взять на себя ответственность и сделать выбор – стратег или гонщик», – высказался Хилл.
Дэймон также ответил на вопрос о том, хотел бы он оказаться на месте пилотов Скудерии с учетом проблем команды с надежностью и стратегией:
«С удовольствием стал бы гонщиком «Феррари»! Вряд ли меня позовут. У команды такой большой потенциал, если перестать ошибаться и начать вместе работать в верном направлении. Это захватывающий вызов.
Я действительно считаю, что «Феррари» станет угрозой, если устранит проблемы. В таком случае финал сезона может выйти очень плотным».
«Феррари» дергала Сайнса сменой стратегии даже на середине подиумного обгона. А еще завалила Карлосу пит-стоп и тормозила как могла
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