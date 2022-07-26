Дэймон Хилл: «Сайнс впечатлил меня больше как лидер «Феррари»

Чемпион «Формулы-1» 1996 года оценил лидерские качества .

На Гран-при Франции пилот «Феррари» прорвался с 19-й позиции на пятую, его напарник сошел. Хилл похвалил Карлоса за стратегическое мышление.

«Сайнс впечатлил меня больше как лидер команды. Похоже, ему привычнее решать стратегические вопросы, принимать решения. Шарль, безусловно, быстр – наверное, быстрее Карлоса.

Решения команды словно останавливаются на полпути. Кто-то должен взять на себя ответственность и сделать выбор – стратег или гонщик», – высказался Хилл.

Дэймон также ответил на вопрос о том, хотел бы он оказаться на месте пилотов Скудерии с учетом проблем команды с надежностью и стратегией:

«С удовольствием стал бы гонщиком «Феррари»! Вряд ли меня позовут. У команды такой большой потенциал, если перестать ошибаться и начать вместе работать в верном направлении. Это захватывающий вызов.

Я действительно считаю, что «Феррари» станет угрозой, если устранит проблемы. В таком случае финал сезона может выйти очень плотным».

«Феррари» дергала Сайнса сменой стратегии даже на середине подиумного обгона. А еще завалила Карлосу пит-стоп и тормозила как могла

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