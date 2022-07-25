Нико Росберг о стратегии «Феррари»: «Я так и не понял, что они делали»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года выразил недоумение стратегией «Феррари» на .

В «Феррари» решили позвать в боксы в конце заезда, когда тот боролся за место в топ-5. В итоге Сайнс, также отбыв штраф, за счет свежей резины прорвался на пятое место, но большего достичь не сумел.

«Я мог лишь покачать головой, видя стратегию «Феррари» в отношении Сайнса. Что, черт возьми, они вообще там делали? Во-первых, Сайнс находился в самой гуще сражения на трассе, а вся его команда за этим вообще не следила – они все были заняты, рассчитывая время пит-стопов. И инженеры обращались к Сайнсу по радио прямо в тот момент, когда он вел жесткую борьбу колесо в колесо. Я так и не понял, что они делали.

Карлос достаточно комфортно удерживал третье место и мог оставаться на трассе, шины бы вполне продержались до финиша. У него даже были бы шансы побороться за вторую позицию. А «Феррари» позвала его в боксы, после чего шансов забраться выше пятой позиции не было уже никаких. Что, черт возьми, они там делали?

Я правда считаю, что в «Феррари» настало время для перемен, серьезных перемен. Решение провести пит-стоп, отказ от борьбы до самого конца, полученный в дополнение ко всему этому штраф…

В «Феррари» ужасно оценивали текущую ситуацию. Просто ужасно. Я не могу это объяснить. нужно взять ситуацию в свои руки и что-то поменять», – рассказал Росберг.

«Феррари» дергала Сайнса сменой стратегии даже на середине подиумного обгона. А еще завалила Карлосу пит-стоп и тормозила как могла

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