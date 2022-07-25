Фернандо Алонсо: «Уверенно провели гонку и заработали очки, я доволен»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Франции, на котором занял шестую позицию.

«Я доволен нашей гонкой. Мы хорошо все исполнили, уверенно провели заезд, контролировали темп и износ шин. В этот уик-энд нам пришлось проделать большой объем работы, стараясь оптимизировать баланс машины, и в итоге мы финишировали сразу за пределами топ-5. Так что да, мы провели хорошую, уверенную гонку и заработали очки.

Я хорошо стартовал, сумев подняться до пятого места, но потом мы откатились на шестое место – можно сказать, что мы вернулись на привычные позиции. И все это показывает, что если мы чисто проводим уик-энд, то вполне можем финишировать в топ-6», – рассказал Алонсо.

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