Джордж Расселл: «Понравилось, что Вольфф вышел в радиоэфир. В болиде иногда чувствуешь себя в одиночестве»

Пилот Джордж Расселл рассказал, как относится к появлению в радиоэфире.

«Джордж сохраняй спокойствие, ты еще можешь его достать», – сказал исполнительный директор команды своему подопечному после неудачного обгона . В итоге Расселл опередил гонщика и завоевал третью позицию.

«Все мы испытываем сильные эмоции. Мне казалось, что я совершил мегаманевр, но не получил позицию. У нас точно был темп в запасе.

Мне очень понравилось, что Тото вышел в эфир, но я и так атаковал изо всех сил.

Мы работаем как команда. В болиде иногда чувствуешь себя в одиночестве, потому что ты делаешь все возможное, но не знаешь, на что смотрят инженеры. А инженеры не могут полностью почувствовать наши ощущения от болида. Порой такие переговоры нас сближают», – признался Расселл.

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