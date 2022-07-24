Джордж Расселл: «Понравилось, что Вольфф вышел в радиоэфир. В болиде иногда чувствуешь себя в одиночестве»

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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, как относится к появлению Тото Вольффа в радиоэфире.

«Джордж сохраняй спокойствие, ты еще можешь его достать», – сказал исполнительный директор команды своему подопечному после неудачного обгона Серхио Переса. В итоге Расселл опередил гонщика «Ред Булл» и завоевал третью позицию.

«Все мы испытываем сильные эмоции. Мне казалось, что я совершил мегаманевр, но не получил позицию. У нас точно был темп в запасе.

Мне очень понравилось, что Тото вышел в эфир, но я и так атаковал изо всех сил.

Мы работаем как команда. В болиде иногда чувствуешь себя в одиночестве, потому что ты делаешь все возможное, но не знаешь, на что смотрят инженеры. А инженеры не могут полностью почувствовать наши ощущения от болида. Порой такие переговоры нас сближают», – признался Расселл.

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