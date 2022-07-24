Макс Ферстаппен: «Нам помогло то, что последние 20 кругов не пришлось атаковать на максимуме»

Пилот подвел итоги Гран-при Франции, рассказав о трудностях, с которыми столкнулся по ходу заезда.

«Было очень жарко, но в итоге нам помогло то, что последние 20 кругов нам не пришлось атаковать на максимуме. Я просидел за спиной у Шарля очень много кругов – в какой-то момент шины просто начали перегреваться, поэтому пришлось немного его отпустить.

При этом мы не испытывали нехватки скорости – как вы сами могли видеть, у Леклера тоже были проблемы с избыточной поворачиваемостью и другими вещами. В целом все выглядело неплохо, хотя говорить о сравнении с другими командами в такой ситуации очень непросто. В любом случае, мы смотрелись лучше по сравнению с тем, что было в Австрии.

В целом нужно было стараться беречь шины, хотя тактика с одним пит-стопом здесь было более безопасным вариантом в любом случае. Пит-лейн здесь очень длинный, проводить второй пит-стоп – далеко не идеальный вариант. Но исполнить тактику с одним пит-стопом все равно непросто, потому что со временем у вас возникают все более серьезные проблемы с вибрацией шин, просто потому что они изнашиваются. Так что да, в конце заезда мы просто берегли шины», – рассказал Ферстаппен.

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