Тото Вольфф о двойном подиуме: «Нужно сохранять скромность – «Мерседесу» не хватает 0,6-0,7 секунды до лидеров»

Тото Вольфф призвал не переоценивать двойной подиум «Мерседеса» по итогам Гран-при Франции.

завершил гонку в Ле-Кастелле вторым, проиграв лишь пилоту , переиграл и стал третьим.

«Нужно сохранять скромность. Машина недостаточно хороша для борьбы с лидерами. Я всегда настроен слегка пессимистично, потому что так надо. Нам не хватает шести или семи десятых до лидеров. Несмотря на то, что мы стабилизировали положение в гонке и Ферстаппен не отрывался, он еще и контролировал износ шин.

В целом команда сработала прекрасно, гонщики выступили очень хорошо. Джордж действовал умно и показал скорость, Льюис гонялся как лев – всегда на уровне. В данный момент мы извлекаем максимум в гонках», – сообщил исполнительный директор команды.

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