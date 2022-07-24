Тото Вольфф о двойном подиуме: «Нужно сохранять скромность – «Мерседесу» не хватает 0,6-0,7 секунды до лидеров»

Теги Гран-при Франции Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Тото Вольфф призвал не переоценивать двойной подиум «Мерседеса» по итогам Гран-при Франции.

Льюис Хэмилтон завершил гонку в Ле-Кастелле вторым, проиграв лишь пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, Джордж Расселл переиграл Серхио Переса и стал третьим.

«Нужно сохранять скромность. Машина недостаточно хороша для борьбы с лидерами. Я всегда настроен слегка пессимистично, потому что так надо. Нам не хватает шести или семи десятых до лидеров. Несмотря на то, что мы стабилизировали положение в гонке и Ферстаппен не отрывался, он еще и контролировал износ шин.

В целом команда сработала прекрасно, гонщики выступили очень хорошо. Джордж действовал умно и показал скорость, Льюис гонялся как лев – всегда на уровне. В данный момент мы извлекаем максимум в гонках», – сообщил исполнительный директор команды.

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