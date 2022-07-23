Макс Ферстаппен: «Перес борется за титул и не получил штраф, поэтому не помог в квалификации. «Ред Булл» не обсуждал такое»

рассказал, почему «Ред Булл» не сработал командой в квалификации к .

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс, стартующий из хвоста после замены двигателя, предоставил слипстрим напарнику Шарлю Леклеру, который в итоге завоевал поул. Макс, тем не менее, считает, что опередить Шарля было нереально даже с помощью .

«Нет, потому что «Феррари» отыграла две или две с половиной десятые благодаря слипстриму», – сообщил чемпион «Формулы-1», уступивший Леклеру 0,304 секунды.

«Ред Булл» не мог применить ту же тактику, поскольку Серхио Перес сражается за титул и не получил моторный штраф, заявил Ферстаппен:

«Для них это было вполне логично.

Мы оба хотим оказаться как можно выше, поэтому не применяем такие вещи. Кроме этого, ни у кого из нас нет штрафа. Если один из болидов стартует с конца решетки, это понятный шаг, а в ином случае тяжело такое провернуть.

Мы оба боремся за титул, и объяснить было бы трудно. Мы и не обсуждали. Если так действует, это их дело».

Леклера на поул тянул напарник – разгонял Шарля на важной прямой, хотя штраф за мотор уничтожил смысл в его квале

Карлос Сайнс: «Леклеру будет проще победить, ведь я не в борьбе»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram