Карлос Сайнс: «Леклеру будет проще победить, ведь я не в борьбе»

Пилот пошутил о том, как его штраф поможет победить Шарлю Леклеру.

Сайнс начнет с конца решетки после замены мотора. В квалификации испанец помогал напарнику Шарлю Леклеру, который в итоге завоевал поул.

«Думаю, это будет проще, ведь я не в борьбе.

Если серьезно, я показывал очень хорошую скорость весь уик-энд, и мой круг во втором сегменте показал, что я очень и очень быстр. Завтра ему (Леклеру) придется в одиночку сражаться с Максом [Ферстаппеном], но я уверен, что ему это по силам.

Наш болид быстр во всех гонках. Важно хорошо провести старт и справиться со стратегией – не сомневаюсь, что у команды получится.

Во втором сегменте я стал быстрейшим, и ситуация для меня разочаровывающая – ощущения отличные, я комфортно чувствую себя в машине. Но, как я уже сказал, я рад за поул Шарля, мы действовали как команда», – заявил Сайнс.

Леклер взял поул во Франции, Ферстаппен – второй, Сайнс начнет гонку с последнего ряда

Шарль Леклер: «Без помощи Сайнса разрыв был бы намного меньше»

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