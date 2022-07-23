Джордж Расселл: «Отставание от лидеров беспокоит нас больше самих стартовых позиций»

Пилот подвел итоги квалификации к , а также поделился мнением о перспективах команды в завтрашней гонке.

«Думаю, что как команда мы, вероятно, оказались чуть дальше от лидеров, чем надеялись после вчерашних свободных заездов. У меня была хорошая попытка, но я допустил ошибку на последнем круге. На самом деле отставание беспокоит нас больше самих позиций.

При этом мы единственная команда, которая в гонках сокращает отставание от лидеров относительно субботы. Надеюсь, нам с Льюисом удастся зацепиться за Чеко Переса, потому что Шарль и Макс в данный момент для нас слишком быстры.

Что касается Норриса, то в постоянно демонстрируют отличную скорость в квалификациях, однако в гонке у нас должно быть над ними комфортное преимущество в скорости», – рассказал Расселл.

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