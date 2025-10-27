Бермэн признан гонщиком дня по итогам Гран-при Мехико
Бермэн – гонщик дня на Гран-при Мехико.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
На этапе в Мехико Бермэн, стартовавший девятым, сумел финишировать на четвертой позиции – для гонщика «Хааса» это стало лучшим результатом в «Ф-1» на данный момент.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
