Бермэн признан гонщиком дня по итогам Гран-при Мехико

Бермэн – гонщик дня на Гран-при Мехико.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

На этапе в Мехико Бермэн, стартовавший девятым, сумел финишировать на четвертой позиции – для гонщика «Хааса » это стало лучшим результатом в «Ф-1» на данный момент.

Гран-при Мехико-2025. Норрис выиграл гонку, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Пиастри – 5-й