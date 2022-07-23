Шарль Леклер: «Без помощи Сайнса разрыв был бы намного меньше»

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Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Франции и поблагодарил за помощь Карлоса Сайнса.

«Отличный круг. У меня весь уик-энд были трудности с тем, чтобы собрать вместе хороший круг, и тут мне удалось сделать это именно в квалификации. При этом я не могу не сказать о том, как здорово мне помог Карлос.

Отличная командная работа – без помощи Карлоса разрыв был бы гораздо меньше. Так что большое спасибо Карлосу, и я надеюсь, что завтра он сможет прорваться вперед к нам и присоединится к борьбе за победу», – рассказал Леклер.

Леклер взял поул во Франции, Ферстаппен – второй, Сайнс начнет гонку с последнего ряда

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