Джордж Расселл: «Скорость в практиках хуже, чем мы надеялись»

Пилот разочарован скоростью в практиках перед .

Расселл показал четвертое время в обеих тренировках.

«Пожалуй, скорость сегодня чуть хуже, чем мы надеялись. Темп с полными баками лучше, чем с низкой загрузкой топлива.

Завтра надо оптимизировать болид, чтобы машины средней группы не смогли вклиниться между нами и первой четверкой. Посмотрим, что получится в воскресенье», – заявил Джордж.

Британец также поделился мыслями об обновлениях.

«Надо посмотреть данные. Мы считаем, да [новинки сработали], но все команды улучшают машины, привозят детали. Весь пелотон движется вперед. Даже если мы отыгрываем время, соперники тоже это делают, поэтому все не так просто», – приводит слова Расселла PlanetF1.

Льюис Хэмилтон: «Машина работает не слишком впечатляюще, нехватка темпа ощущается в каждом повороте»

Гран-при Франции-2022. 2-я практика. Сайнс – 1-й, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram