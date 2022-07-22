Льюис Хэмилтон: «Машина работает не слишком впечатляюще, нехватка темпа ощущается в каждом повороте»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед , признав, что ожидал не столь большого отставания от лидеров.

«Сегодня мы оказались на 4 и 5 позиции, за места в этом районе мы и будем бороться. Тем самым я не хочу сказать, что мы не можем попасть на подиум – я думаю, что мы по-прежнему можем. Мы просто не так быстры, как лидеры – и мы оказались чуть сильнее позади в сравнении с последней гонкой.

Машина просто работает не слишком впечатляюще. Не знаю, по какой причине. Надеюсь, за ночь мы сделаем шаг вперед. Нехватка темпа ощущается просто в каждом повороте. Я постараюсь тщательно и очень глубоко изучить данные, потому что сегодня, по ощущениям, машине просто не хватало прижимной силы. В остальном же все нормально и я могу лишь посочувствовать ребятам, которые отстали еще сильнее.

В целом болиды нового поколения просто даже и близко не так хороши, как предыдущие машины, если говорить о прижимной силе и сцеплении с трассой. При этом болиды нового поколения мы используем только первый год, так что я уверен, что в дальнейшем ситуация улучшится. Но нам есть над чем работать, в этот уик-энд мы отстаем сильнее, чем ожидали», – рассказал Хэмилтон.

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