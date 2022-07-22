Макс Ферстаппен: «Шины здесь подвергаются очень сильной нагрузке, с треком в Австрии не идет ни в какое сравнение»

Пилот «Ред Булл» подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«Вторая практика сложилась немного трудно, мы не смогли найти тот баланс машины, на который надеялись. При этом мы продолжали экспериментировать, пробовать разные варианты. Мы изучим все данные и завтра постараемся приблизиться к цели.

На длинной дистанции машина работала чуть лучше, но опять же, шины здесь очень сильно нагреваются, поэтому сейчас очень сложно судить, где мы находимся в расстановке сил. И конечно мы понимаем, что нам еще есть над чем работать.

В целом шины на этой трассе подвергаются очень сильной нагрузке, с треком в Австрии не идет ни в какое сравнение. В целом нам всем нужно намотать побольше кругов, чтобы оценить темп на длинной дистанции», – рассказал Ферстаппен.

«Ред Булл» развивает болид под Ферстаппена – и расстраивает второго пилота. Объяснение команды – «это совпадение, машина так быстрее»

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