Тото Вольфф: «Многие руководители команд – актеры одной роли. Лишь благодаря глобальному взгляду можно преуспеть»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф указал на недостатки коллег по «Формуле-1».

«Сейчас в нашем спорте есть много [руководителей команд], которые являются просто актерами одной роли. Они хорошо руководят, двух мнений быть не может, однако, полагаю, цели должны быть выше.

Я считаю, что преуспеть можно лишь благодаря глобальному взгляду на свое положение, свою команду, а также «Ф-1». Думаю, мой 20-летний опыт в финансах помогает не только личному развитию, но и формированию коммерческой структуры команды, которую мы видим сегодня. Но я все еще учусь. Мне 49 лет плюс один, и любопытно, куда приведет этот путь», – заявил Вольфф.

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