Тото Вольфф: «Карма существует. Если побеждаешь неправильно, это продлится недолго»

высказался о карме в «Формуле-1» и амбициях на десятилетия вперед.

Исполнительный директор команды не сильно переживает из-за непростого сезона-2022, так как считает неудачи неизбежным шагом на пути к будущим победам.

«Не считаю это трудностями – я переживал и гораздо более тяжелые времена, и речь не только о «Формуле-1». Я в своей зоне комфорта. Я бы сказал, что получаю удовольствие от того, что сейчас мы не нашли верное решение, ведь это основа будущего долгосрочного успеха. Мы выиграли восемь чемпионатов подряд, чего не было в любом другом виде спорта. Думаю, я понимаю, почему.

Сейчас все факторы сложились, и нам тяжело, но все дело в физике – мы ошиблись. В команде те же люди, с теми же амбициями, энергией, возможностями, финансированием. Может, нужно поменять кое-какие вещи, потому что психология играет огромную роль, однако я верю, что команда обладает всем необходимым для успеха.

Вряд ли наша концепция чудесным образом станет быстрее всех на секунду к концу сезона, но, полагаю, если мы догоним конкурентов, это будет успехом. Так что к финишу сезона за победы станут бороться три команды или больше.

Несколько лет назад я впитал психологию «победы любой ценой». Такой американский путь, когда ты уничтожаешь конкурентов, чего бы это ни стоило. Сегодня я по-прежнему хочу выигрывать, но выигрывать правильно. У меня есть ценности и настрой, которые я буду отстаивать в команде. Я верю в скромность, порядочность и прозрачность. Это составляющие, которые важны в долгосрочной перспективе.

Если ты побеждаешь, но побеждаешь неправильно, это продлится недолго. И… карма существует. Меня интересует не одна гонка или один сезон, а десять или 20 лет. Я мыслю длительными периодами, потому что являюсь совладельцем команды. Мой срок не завершается с окончанием контракта, что позволяет заглядывать дальше собственного «срока годности», дальше следующего десятилетия. Я хочу в будущем оглянуться назад и сказать: «Мы действовали правильно и добились успеха».

Я получаю огромное удовольствие от работы с нашими людьми, от непрекращающегося стремления к процветанию, победам, погоне, от постоянного развития спортивной команды высочайшего уровня. Путь никогда не заканчивается, и именно он имеет значение. Остальное – статьи в Википедии, которую все равно никто не читает», – сказал Вольфф.

Тото также поделился мнением о проигранном титуле в 2021 году:

«Считаю, Хэмилтон должен был выиграть восьмое чемпионство в прошлом сезоне, все это знают. Теперь нам нужно предоставить ему машину, с которой можно сражаться за восьмой титул, и это моя зона ответственности. Но все в порядке, я контролирую ситуацию».

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