Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, в ближайшее время смогу присоединиться к борьбе за победы»

Пилот рассказал, что надеется побороться за победы в гонках на каком-то этапе нынешнего сезона.

«Было здорово вернуть хоть какую-то стабильность выступлений. Мало по малу нам становится все комфортнее работать с болидом. То же касается и направления работы с настройками, позиционирования болида, понимания того, что машина может, а что нет.

Понятно, что я получил удар, когда попал в аварию в квалификации (в Австрии). Но в остальном мы стабильно прогрессируем, стабильно движемся вперед.

В следующих гонках нас ждет много нового и я нахожусь в предвкушении. На последнем мы были всего в паре десятых секунды от лидеров в квалификации. Так что мы медленно движемся к цели. Хотя кто знает, на каких-то трассах отрыв может увеличиваться. Но я надеюсь, что в ближайшее время смогу присоединиться к борьбе за победы – как к той, которую вели в последней гонке.

Я работаю над тем, чтобы выиграть гонку в этом сезоне. И я верю, что в какой-то момент мы сможем бороться с лидерами. При этом я не думаю о том, когда именно это может случиться – сейчас или через пять гонок, например», – рассказал Хэмилтон.

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