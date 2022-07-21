«Астон Мартин» использует оригинальное лого во Франции в честь 100-летия дебютного Гран-при

«Астон Мартин» отмечает 100-летний юбилей первого Гран-при в истории команды.

На этапе «Формулы-1» во Франции команда использует оригинальный логотип. Он присутствовал на всех автомобилях британской марки с 1920 по начало 1927 года, в том числе на TT1 – первом болиде, принявшем участие в Гран-при. Это случилось 15 июля 1922 года во французском Страсбурге.

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Фото: твиттер команды «Астон Мартин»; сайт «Астон Мартин»