Феттель проведет заезды на «Астон Мартин» 1922 года в честь 100-летия дебютного Гран-при команды

Гонщик «Астон Мартин» проведет демонстрационные заезды на болиде 1922 года перед .

TT1 стала первой машиной «Астон Мартин», принявшей участие в Гран-при. Это произошло 100 лет назад – 15 июля 1922 года во французском Страсбурге.

«История автоспорта – моя страсть, и заезд на одном из оригинальных болидов «Астон Мартин» 1922 года станет особенным событием», – прокомментировал четырехкратный чемпион «Формулы-1».

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Фото: твиттер команды «Астон Мартин»