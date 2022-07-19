MotoGP. Ринс перейдет в «ЛЧР Хонду» в сезоне-2023

Пилот в следующем сезоне продолжит карьеру в команде «ЛЧР Хонда».

Команда «Сузуки» не так давно объявила об уходе из MotoGP, однако поскольку решение было принято в одностороннем порядке, промоутеры чемпионата «Дорна» не дали разрешения. Лишь недавно соглашение между сторонами было достигнуто и «Сузуки» точно уходит из MotoGP по окончании сезона.

В составе «ЛЧР Хонды» Ринс заменит Алекса Маркеса, который в свою очередь перейдет в «Грезини». В сезоне-2023 «ЛЧР» будет использовать заводские мотоциклы «Хонды» – такие же, как у основной команды.

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