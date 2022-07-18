Эстебан Окон: «Альпин» есть над чем работать, если мы хотим побороться с «Мерседесом»

Пилот «Альпин» остался доволен работой последний обновлений болида. При этом Окон считает, что команде нужно и дальше прибавлять и соперничать с такими коллективами, как .

В данный момент ведет борьбу за четвертое место в Кубке конструкторов. Команда делит 4-5 сточку с «Маклареном» и на 30 очков опережает «Альфа Ромео».

«Ощущения очень хорошие. Мы рады видеть то, что пакет обновлений, который мы привезли на «Сильверстоун», и правда очень многое изменил. Сейчас мы явно это видим. И да, я надеюсь, что следующие новинки будут иметь такой же эффект. Нам еще есть над чем работать, если мы хотим побороться с «Мерседесом» – ведь пока они по-прежнему слишком быстры. Так что если команда сможет подготовить еще новинки, мы с радостью ими воспользуемся.

Нам нужно работать и над стабильностью. Бывали моменты, когда машине явно не хватало скорости. Однако последний уик-энд в Австрии в этом отношении прошел превосходно. Так что нам еще есть чему учиться и в чем прибавлять в отношении демонстрации более стабильной формы», – рассказал Окон.

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