«Мерседес» вложит миллионы в разработку экологичного авиационного топлива

объявил об многомиллионных инвестициях в разработку экологичного авиационного топлива.

Немецкий коллектив стал первой глобальной спортивной командой, решившейся на данный шаг. «Мерседес» намерен достичь CO 2 -нейтральности к 2030 году.

Развивающаяся технология позволит «Мерседесу» почти вдвое снизить влияние перелетов на окружающую среду, сообщают в команде. В данный момент перелеты ответственны за четверть ее углеродного следа.

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