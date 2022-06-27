«Формула-1» перейдет на «зеленое» топливо в 2026 году

рассказала, как продвигается работа по достижению CO 2 -нейтральности к 2030 году.

Серия сообщила, что снизила свой углеродный след благодаря частно удаленной работе телевизионщиков, что позволило сократить перевозку оборудования, а офисы «Ф-1» используют на 100 процентов возобновляемые источники энергии.

«Ф-1» заявила, что перейдет на полностью «зеленое» топливо в 2026 году, с введением нового моторного регламента. Ранее заявлялось, что это состоится до 2030-го. Речь идет о топливе, созданном из биомассы, а также с помощью извлеченного из атмосферы углекислого газа. С сезона-2022 чемпионат использует топливо E10 – бензин с десятипроцентным содержанием этанола.

Отмечается, что «зеленое» топливо будет пригодно для использования в дорожных автомобилях с двигателем внутреннего сгорания. Также «Ф-1» проведет работу по тестированию данного горючего в «Формуле-2» и «Формуле-3».

Кроме этого, «Ф-1» планирует упростить логистику при составлении расписания гонок на грядущие сезоны.

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