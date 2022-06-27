Себастьян Феттель: «Мир ископаемого топлива закончится – вопрос, когда и насколько сурово»

Пилот высказался о деятельности в защиту экологии.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» подготовил к шлем, посвященный разработке нефтяных песков в провинции Альберта, из-за чего столкнулся с критикой со стороны консервативных политиков.

Феттель рассказал о своем отношении к ситуации.

«Я спросил . Он из Канады, прожил там всю жизнь и ничего об этом не знает. Дело не том, чтобы ткнуть пальцем в Канаду и сказать: «Позор вам». Суть не в этом. Главное –факт, мы все живем в мире ископаемого топлива, и он закончится. Вопрос, когда и насколько сурово. Это было ясно 50 лет назад, ясно и сейчас.

Сегодня информация распространяется и меняется так быстро, что порой лучше говорить популярные вещи, а не правду. Слоган популярнее правды. Правду труднее объяснить и не так просто понять.

Легко осуждать политиков и говорить о том, что они все плохие или нечестные. Многие из них начинают с благими целями, хотят сделать мир лучше. Но порой мне кажется, что приходится приспосабливаться, проводить много политических вычислений. В этом случае ты не рассуждаешь искренне. Это общая проблема – не проблема Великобритании или Германии. Так происходит по всему миру. Здорово было бы не заниматься осуждением, а просто чуть больше говорить правду. Правда часто непопулярная, люди не хотят ее слышать. Но это правда», – заявил Себ.

Феттель также поделился мнением о собственных выступлениях в «Ф-1», которая пока не стала CO 2 -нейтральной:

«Ты спрашиваешь себя: чем я занимаюсь? Это ужасно для планеты. На [программе] Question Time мне пришлось столкнуться с тем, что я первоклассный лицемер. Но если я уйду сейчас, кто-то еще займет мое место. В такой ситуации мы находимся вне зависимости от своих убеждений.

Я совсем не против узнать больше и принять критику, если я что-то сделал не так – значит, я могу исправиться в следующий раз. Но меня не беспокоит анонимная критика в комментариях в интернете. Кто эти люди? Если у них есть яйца, чтобы сказать мне это в лицо – хорошо, я выслушаю. Но в каком-то онлайн-чате?

Я не исследователь и не обладаю знаниями, которые есть у ученых. Но стоит прочитать совсем немного – и можно связать факты и понять, что у нас проблемы».

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