Макс Ферстаппен: «Судьям в «Ф-1» нужно работать с гонщиками, вместо того чтобы упрямо стоять на своем»

Пилот призвал и стюардов чаще идти навстречу гонщикам и обсуждать спорные моменты, связанные с трактовкой правил.

По словам Ферстаппена, пилотов в большей степени беспокоит тот факт, что судьи в «Ф-1» зачастую упрямо стоят на своем и отказываются вести какой-либо диалог.

«Не думаю, что это обязательно зависит от количества людей, которые работают гоночным директором. Мне кажется, скорее дело в том, что им нужно работать с гонщиками, вместо того чтобы упрямо стоять на своем в каждом случае.

Мы хотим сделать так, чтобы лучше стало всем, мы же не боремся только за себя. Пилоты могут продуктивно обсуждать между собой самые разные вопросы, и в конечном итоге мы приходим к соглашению по более или менее любому вопросу.

Конечно, у каждого может быть свое мнение по разным вопросам. Случаются и разные гоночные инциденты. Мы тоже способны на большее. И над этим нужно работать», – рассказал Ферстаппен.

Гонщики «Ф-1» в гневе от непостоянного судейства – оно путает и подводит под штрафы. Это последствия реформ после скандального финала сезона-2021

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram