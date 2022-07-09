Переса, Расселла, Феттеля и еще 4 пилотов вызвали к стюардам за радиопереговоры во время 2-го прогревочного круга

Семь гонщиков могли нарушить правила во время спринта на Гран-при Австрии.

Стюарды подозревают Серхио Переса ( ), Джорджа Расселла ( ), , Ланса Стролла (оба – «Астон Мартин»), Мика Шумахера («Хаас»), ( ) и Эстебана Окона («Альпин») в нелегальных переговорах с командами во время второго прогревочного круга. Все они вызваны к судьям.

Правила «Формулы-1» запрещают передачу информации со стороны команды на прогревочных кругах.

Таким образом, стюарды нашли сразу две причины поговорить с Феттелем: ранее четырехкратного чемпиона «Формулы-1» вызвали за «поведение на собрании гонщиков».

Гран-при Австрии-2022. Спринт. Ферстаппен выиграл, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

Феттеля вызвали к стюардам за «поведение на собрании гонщиков»

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