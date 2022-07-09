Феттеля вызвали к стюардам за «поведение на собрании гонщиков»

Пилот пообщается со стюардами по необычному поводу.

После спринта Феттеля вызвали к судьям за «поведение на собрании гонщиков». Четырехкратного чемпиона мира подозревают в нарушении пункта 12.2.1.f Международного спортивного кодеса и пункта 20.1 спортивного регламента «Формулы-1».

В Кодексе утверждается, что нарушением являются «любые слова, действия или письменные высказывания, которые вызывают психологический ущерб ФИА, ее организациям, членам или сотрудникам, а также в целом интересам автоспорта и ценностям, которые защищает .

Инцидент произошел во время собрания гонщиков в пятницу, 8 июля. Издание The Race делится подробностями:

«В среде пилотов существует недовольство непоследовательностью судейства и мнение, что гоночные директора Нильс Виттих и Эдуарду Фрейташ работают неэффективно. В этот уик-энд пост занимает Виттих.

Говорят, что Алонсо и Феттель особенно активно высказывались на пятничном собрании».

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