Леклер опроверг намеки на раскол в «Феррари»: «У нас сплоченная команда, так было всегда»

Пилот «Феррари» опроверг информацию о том, что часть сотрудников команды не хотели участвовать в церемонии награждения после Гран-при Великобритании.

Такую информацию на днях распространил бывший пресс-атташе «Феррари» Альберто Антонини, что намекало на раскол в Скудерии.

«Очень досадно видеть подобные предположения, ведь на самом деле такого в нашей команде точно не происходит. У нас очень сплоченная команда, так было всегда. И трудные гонки этого не изменят.

Если же говорить о последнем уик-энде, то да, мы были на 1-2 месте, а финишировали на 1-4 месте – так что да, некоторые в нашей команде были расстроены. Но это точно не причина не приходить на командное фото.

Мне кажется, что на самом деле половина ребят, которые были на фотографии, потом не попали на обратный рейс домой, просто потому что это было сложно сделать (смеется).

Вообще мы хотели сделать фотографию заранее, но Карлоса не было на месте. Поэтому пришлось отложить. Никаких обид ни у кого точно нет.

Конечно, с моей стороны имело место чувство разочарования. Ведь я лидировал в гонке, а финишировал четвертым. Но мы все были рады за Карлоса», – рассказал Леклер.

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Часть сотрудников «Феррари» отказывалась участвовать в церемонии награждения после Гран-при Великобритании (Альберто Антонини)

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