Шарль Леклер: «Бинотто злился, что я слишком расстроился после отличной гонки в Великобритании»

Пилот «Феррари» рассказал, о чем разговаривал с после .

Леклер претендовал на победу, пока стратегия Скудерии не отправила гонщика на четвертое место. После финиша руководитель команды пообщался с подопечным, продемонстрировав ему свой указательный палец.

«Он злился, что я слишком расстроился, и пытался меня подбодрить. Все интересовались, почему он указывал мне пальцем, но, думаю, он просто был разочарован увидеть меня подавленным после такой отличной гонки.

С другой стороны, это объяснимо, и он понял мое расстройство – я лидировал, а потом финишировал четвертым. Надо сделать все возможное, чтобы подобное не случилось слишком часто.

У меня скорее накопилось за последние пять гонок, и принять такое тяжело. Проблемы с надежностью и другие трудности привели к тому, что на последних пяти Гран-при я не попадал не подиум. Это нелегко», – сообщил монегаск.

Леклер утверждает, что не испытывает проблем с настроем:

«Я мотивирован так же, как и раньше. Я полон уверенности, что удастся провести отличный уик-энд [в Австрии]. Говоря о долгосрочных целях, я все так же верю в [победу в обоих] чемпионатах и чувствую поддержку команды. Последние этапы сложились не в нашу пользу, но мы трудимся как никогда. Не хочу вдаваться в подробности, однако мы делаем абсолютно все возможное для улучшения ситуации».

Шарль уклонился от ответа на вопрос, стоило ли «Феррари» пожертвовать победой ради борьбы лидера команды за титул:

«Не мне решать, вопрос к Маттиа».

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