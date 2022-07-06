Хэмилтон, Сайнс и Шумахер – в тройке лучших пилотов Гран-при Великобритании по версии экспертов сайта «Формулы-1»

Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Карлос Сайнс («Феррари») и Мик Шумахер («Хаас») попали в тройку лучших пилотов Гран-при Великобритании по версии экспертов сайта «Формулы-1».
После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.
За этап на «Сильверстоуне» Хэмилтон получил 9,2 балла, Сайнс – 9,0 балла, а Шумахер – 8,6 балла.
Рейтинг пилотов на Гран-при Великобритании
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 9,2
2. Карлос Сайнс («Феррари») – 9,0
3. Мик Шумахер («Хаас») – 8,6
4. Шарль Леклер («Феррари») – 8,2
4. Фернандо Алонсо («Альпин») – 8,2
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 7,8
6. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,8
8. Ландо Норрис («Макларен») – 7,2
10. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 7,0
10. Николас Латифи («Уильямс») – 7,0
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