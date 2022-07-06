Хэмилтон, Сайнс и Шумахер – в тройке лучших пилотов Гран-при Великобритании по версии экспертов сайта «Формулы-1»

Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Карлос Сайнс ( ) и Мик Шумахер («Хаас») попали в тройку лучших пилотов Гран-при Великобритании по версии экспертов сайта «Формулы-1».

После каждой гонки пять экспертов официального сайта оценивают выступлениях всех пилотов по десятибалльной шкале и в итоге составляют рейтинг десяти лучших гонщиков.

За этап на «Сильверстоуне» Хэмилтон получил 9,2 балла, Сайнс – 9,0 балла, а Шумахер – 8,6 балла.

Рейтинг пилотов на Гран-при Великобритании

1. («Мерседес») – 9,2

2. Карлос Сайнс («Феррари») – 9,0

3. Мик Шумахер («Хаас») – 8,6

4. Шарль Леклер («Феррари») – 8,2

4. («Альпин») – 8,2

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 7,8

6. Серхио Перес ( ) – 7,8

8. Ландо Норрис ( ) – 7,2

10. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 7,0

10. Николас Латифи («Уильямс») – 7,0

Герои и неудачники британского Гран-при: Хэмилтон ворвался в топ-3 по сезону (обогнал напарника!), Риккардо стремительно летит на дно

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram